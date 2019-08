« Hors fruits et légumes, les prix agricoles sont en hausse de 3,8 % sur un an et en baisse de 0,6 % sur un mois, complète l’Insee dans sa note d’Informations rapides diffusée le 26 juillet 2019. Les prix des céréales se redressent, de 0,7 % après - 2,6 % en mai. Leur hausse sur un an s’atténue encore : + 1,0 % après + 3,6 % en mai. »

Un marché des grains dans l’attente

De son côté, le blé tendre a reculé de 1,1 % sur un mois après une chute de 3,0 % en mai. La « canicule de la fin juin fait craindre une récolte limitée en Europe, mais le contexte reste baissier avec de bonnes prévisions […] en Russie et en Ukraine. Après quatre mois de baisse, les prix du maïs rebondissent de 8,8 % en raison d’une diminution annoncée de la surface cultivée aux États-Unis. »

Quant aux oléagineux, leurs prix « s’apprécient de 0,7 % sur un mois après [un recul de] 0,2 % en mai, rapporte l’Insee. Ceux du colza augmentent de 0,4 %. La baisse attendue de la production en Europe est en partie compensée par les bonnes conditions de culture en Amérique du Nord (soja américain et canola canadien). »

Le lait toujours en hausse

L’Insee observe que le prix du lait de vache poursuit sa hausse sur un an : + 6,7 % en mai après un + 7,7 % en avril 2019. « Après des années de hausse, la production de lait de vache plafonne aux États-Unis, ajoute l’Institut. Elle est en baisse en Nouvelle-Zélande, un des principaux pays exportateurs. »

En juin toujours, les prix des animaux se replient légèrement sur un mois : - 0,3 % après une augmentation de 0,8 % en mai. Ceux des gros bovins sont quasi stables sur un mois (- 0,1 %) alors que ceux des porcins progressent de 23,1 % sur un an en raison de la demande à l’exportation liée à l’épidémie de peste porcine africaine en Asie du Sud-Est.

« Les prix des fruits frais diminuent de 4,4 % sur un an. Cette baisse provient surtout des prix des pommes (- 24,0 % sur un an) et, dans une moindre mesure, de ceux des pêches et nectarines (- 3,5 %). À l’inverse, les prix des cerises sont en forte hausse (+ 23,9 %). Les prix des légumes frais augmentent de 21,3 % sur un an. »