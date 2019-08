Prédation

De nouveaux troupeaux décimés par le loup et l’ours

réservé aux abonnés

9 h

Les constats de dégâts d’ours et de loups s’enchaînent dans les Alpes et les Pyrénées. © Twitter @aspap09

La tension redouble en montagne en cette fin d’été à cause des prédateurs. Des Alpes aux Pyrénées, les constats de dégâts d’ours et de loups s’enchaînent, entraînant la détresse des éleveurs et des manifestations.