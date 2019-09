Proposition n° 38 : Resserrer le calendrier des négociations commerciales

La date butoir pour la signature des conventions unique avait déjà été débattue lors du projet de loi qui a fait suite au États-généraux de l’alimentation (Egalim), avant d’être maintenue au 1er mars. Le député Besson-Moreau veut changer ce calendrier.

« Le monde agricole estime que le fait d’avoir des négociations le 28 février permet de faire pression lors du salon de l’agriculture. Mais on est dans un tel niveau de conflit entre industriels et distributeurs que cette pression ne change rien ». Avec ce nouveau calendrier, le député espère donc que le salon deviendra non pas un moyen de pression, mais l’occasion de dénoncer les bilans de l’année passée.

Proposition n° 2 : Créer un fonds dédié aux producteurs agricoles

Dans leur rapport, les députés préconisent la création d’un fonds, « géré et financé à parité, d’une part, par les groupes de distribution et les opérateurs d’e-commerce et, d’autre part, par les industriels transformateurs et les producteurs de boisson ». Le fond permettrait de faciliter les transitions vers le bio ou les labels de qualité.

Seules les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 300 millions d’euros seraient désignées pour contribuer. « C’est à ceux qui connaissent les clients consommateurs, la grande distribution et les industriels, de financer la montée en gamme de nos agriculteurs », estime Grégory Besson-Moreau.

Proposition n° 40 : Encadrer les relations commerciales par un Index

Les parlementaires suggèrent la création d’un index « publié et actualisé mensuellement par l’Insee », selon le rapport. Composé de quatre indicateurs — coûts des matières premières, coût salarial, coût de l’énergie, et coût du RSE — il entraînera « une renégociation obligatoire entre distributeurs et fournisseurs ». Cet instrument devrait permettre, d’après Thierry Benoit « de reconnecter le prix payé producteur et le prix payé consommateur ».

Proposition n° 22 : Récompenser les lanceurs d’alerte

Cette proposition prévoit d’« indemniser les lanceurs d’alertes qui signaleraient des dysfonctionnements dans les relations entre les distributeurs et les fournisseurs ». Comme dans le cadre des alertes fiscales, le dispositif reposerait sur le ministère de l’Économie, et les signalements demeureraient anonymes.