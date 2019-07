pour vous connecter et poursuivre la lecture

« L’indicateur de rendement ISOP atteint 101 points, en recul de 8 points par rapport à celui du mois précédent, détaille le ministère dans la note diffusée le 1er juillet 2019. La part de pousse réalisée au 20 juin représente 65 % de la pousse annuelle contre 64 % pour celle de référence, à la même période. Néanmoins, le contraste entre régions est marqué. »

Disparités régionales

À 114, l’indice ISOP de rendement en Bretagne est excédentaire, alors qu’il est déficitaire en Auvergne Rhône-Alpes, à 82. En Paca et en Occitanie, « même si la production cumulée d’herbe reste normale, ces régions présentent localement des disparités. Ainsi 67 % des régions fourragères en Paca sont déficitaires et 42 % en Occitanie. »

Du 20 mars au 20 juin, la pousse est dans la norme et représente 98 % de la référence. Les conditions climatiques et notamment « le cumul de précipitations, déficitaire de 18 % en moyenne, n’ont jusque-là pas eu de conséquence sur la pousse d’herbe au niveau national. Toutefois, les prémices d’une situation plus délicate sont déjà visibles dans certaines régions de la moitié sud. »