pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Au 20 août 2019, la pousse cumulée des prairies permanentes au niveau national se dégrade encore par rapport au mois précédent, commente le ministère de l’Agriculture dans la note d’Infos rapides mise en ligne le 30 août 2019. Elle est désormais inférieure de 18 % à la pousse de référence, à la même période. »

Deux tiers des régions fourragères déficitaires

Au 20 août, la pousse de l’herbe atteint 68 % de sa référence annuelle contre 83 % habituellement (période 1982-2009). « Plus des deux tiers des régions fourragères sont déficitaires : 44 % présentent un déficit faible (1), dont la Normandie, les Hauts de France et le Grand Est, qui rejoignent cette catégorie. »

Rouge : déficit important (indicateur de rendement inférieur à 75 %), orange : déficit faible (de plus de 75 % à 90 %), vert clair : normale (de plus de 90 % à 110 %), vert foncé : excédent (plus de 110 %).

Presque un quart des régions fourragères accusent un déficit important. C’est deux points de plus qu’en juillet. « La Région Auvergne-Rhône-Alpes reste la plus affectée par les conditions climatiques de la période : sa pousse cumulée au 20 août atteint 53 % de la pousse annuelle de référence contre 79 % habituellement », rapporte le ministère

D’autres Régions voient aussi leur pousse de l’herbe sombrer à cause des conditions climatiques. C’est le cas de la Bourgogne-Franch-Comté et du Centre-Val de Loire où la pousse de l’herbe atteint seulement 62 % et 67 % de sa part annuelle, soit 18 points de moins que pour la période de référence.