Dans son communiqué de presse diffusé le 3 juin 2019, le CIWF, Compassion in world farming, rappelle qu’il a lancé cette initiative « avec plus de 170 autres organisations de défense des animaux, de l’environnement et des consommateurs européens et a lancé, en septembre 2018 […] pour mettre un terme à l’utilisation de cages en élevages sur tout le continent. »

Plus de 50 000 signatures en France

Les signatures ont été recueillies dans tous les pays de l’Union européenne, à l’exception du Royaume-Uni. L’Allemagne et les Pays-Bas sont les pays qui ont recueilli le plus de signatures, respectivement 327 707 et 117 240, suivis par l’Espagne (78 751), l’Italie (66 212) et la France (53 406).

« C’est un pas en avant phénoménal ! Pour Léopoldine Charbonneaux, la directrice de CIWF France. Plus d’un million de citoyens européens ont déjà montré leur conviction : les cages sont d’un autre âge, il est temps d’évoluer. L’ICE pour la fin des cages en élevage en Europe va marquer un pas en avant historique pour les animaux. »

Une première étape

L’association estime avoir franchi un premier cap dans sa démarche. Elle se donne jusqu’en septembre 2019 pour collecter d’autres signatures. Car il faut maintenant « valider » ces signatures. Et pour cela le CIWF dit avoir besoin de collecter « l’adresse complète et le numéro d’identité de chaque signataire. Ce qui n’est pas aisé en France ! »

« Si le chiffre total de signatures est impressionnant, le nombre de signatures en France est encore trop bas, et pas à la hauteur du fort mouvement citoyen contre les cages. De plus, le process officiel de validation des signatures par les autorités étant très strict, il est nécessaire de dépasser les 1 200 000 de signatures, pour sécuriser 1 million de signatures validées. »

Pour qu’une initiative citoyenne européenne de ce type aboutisse, obligeant la Commission européenne à répondre et déclenchant une audition au Parlement européen, il faut recueillir un million de signatures en un an dans au moins sept pays de l’Union européenne.