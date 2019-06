pour vous connecter et poursuivre la lecture

« C’est un chapitre qui se ferme, déclare Phil Hogan, commissaire chargé de l’Agriculture et du Développement rural. Cette opération illustre également la nécessité et l’efficacité des instruments de la politique agricole commune. Les instruments adéquats ont servi de filet de sécurité vital alors que le marché connaissait de fortes perturbations, et leur déploiement en temps utile a permis d’assurer la viabilité de centaines de milliers d’éleveurs laitiers européens. »

Prix du lait en hausse

Les 380 000 tonnes accumulées en deux ans ne sont plus. D’après les données de la Commission européenne, seuls l’Allemagne, l’Espagne, la Slovénie et le Royaume-Uni étaient encore en possession de stocks de poudre maigre en avril dernier, contre 14 pays au départ.

« Les stocks publics sont désormais vides et le prix du lait a considérablement augmenté, passant de 26 centimes le kilo à l’été 2016 à 34 centimes le kilo en mai 2019 », souligne le communiqué publié ce jour par la Commission. Phil Hogan se félicite également de la réussite de l’opération « sans perturbation des prix du lait écrémé en poudre ». Au 19 juin, la cotation de la poudre maigre, en forte hausse depuis plus d’un an, s’élevait à 2 040 € la tonne, soit 33 % au-dessus des niveaux enregistrés l’an passé.