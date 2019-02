« 1 000 m2 ont été totalement détruits et le trafic ferroviaire entre Brest et Paris perturbé pendant deux heures », rapporte Le Télégramme, le 26 février au soir. D’après le quotidien régional, le feu s’est déclaré peu après 18 h, et n’a été circonscrit qu’aux alentours de 20 h 30, suite à l’action de plus de cinquante pompiers déployés sur place.

Pas de conséquences sur les abattages

L’infrastructure touchée par les flammes est l’atelier de traitement des déchets graisseux de la Cooperl. Baptisée « Combioval », cette unité permet de produire « un biocombustible graisseux, qui alimente, via une chaudière, les usines Cooperl Arc Atlantique de Lamballe en vapeur », indique la coopérative.

Si les causes de l’incendie restent à ce stade inconnues, « le reste de l’activité, à commencer par les abattoirs, n’est absolument pas impacté », précise au Télégramme Anne-Marie Boullier, directrice de la communication de la Cooperl.