Dans un communiqué de presse diffusé le 9 septembre 2019, le NEPG, Groupe de producteurs de pommes de terre du Nord-Ouest européen, fait état des premières estimations de la récolte de 2019 pour ses cinq membres. D’après les prélèvements effectués, leur production atteindrait entre 27 et 27,5 millions de tonnes (Mt). Ces résultats prometteurs « représentent une hausse d’environ 3 % par rapport à la moyenne quinquennale », indique le NEPG. Ces résultats provisoires s’expliquent principalement par l’augmentation des surfaces, annoncée en juin dernier.

Des rendements contrastés

Les conditions climatiques de l’été, associées à une irrigation peu développée, sont une des principales causes des différences de rendement entre les cinq pays européens. Ainsi, la Belgique serait le pays le plus touché, avec « des rendements estimés qui sont aujourd’hui les plus bas », explique le NEPG.

« En France, en Belgique et dans de nombreuses régions en Allemagne, l’état de sénescence est très avancé et le potentiel de croissance dans les jours ou semaines à venir sera limité. » À l’inverse, « aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et dans d’autres régions allemandes, il est encore possible de trouver des parcelles bien vertes ».

Un marché prometteur pour le Nord-Ouest

« Les pays de l’Europe de l’Est font état de rendements nettement inférieurs. En effet, les rendements sont annoncés en baisse d’au moins 5 à 10 %, par rapport à la moyenne quinquennale, notamment en Pologne. Les pays du NEPG exportent déjà des pommes de terre vers ces pays. Les indications d’un rapport paru en août, pour les 28 pays de l’Union européenne, font état d’un rendement moyen en baisse de 3,1 % par rapport à la moyenne quinquennale. »