Selon les estimations du ministère de l’Agriculture publié le 24 janvier 2020, les surfaces nationales implantées en poireaux (4 900 ha) pour la campagne de 2019-2020 seraient stables sur un an mais en retrait de 1 % par rapport à la moyenne de 2014 à 2018. La région Centre-Val de Loire verrait ses superficies progresser pour la quatrième année consécutive de plus de 4 %. Elles sont tout de même en baisse de 2 % sur un an dans le bassin Centre-Ouest.

Une production affectée par la sécheresse estivale

La production nationale de poireaux est revue à la baisse, à 150 356 tonnes, soit un recul de 2 % sur un an et de 4 % par rapport à la moyenne de 2014 à 2018. Malgré le recul des surfaces, les volumes de production seraient en hausse sensible dans le bassin Centre-Ouest. En revanche, ils reculeraient nettement dans les bassins Sud-Est et Nord.

La sécheresse estivale en début de campagne affecte les rendements à l’automne, notamment avec des calibres qui peinent à se développer. Au mois d’octobre, tous les ateliers de conditionnement sont en activité malgré le manque d’eau des mois passés.

Les précipitations automnales perturbent les récoltes

Les précipitations reprennent, parfois de façon excessive, dans l’ensemble des bassins, relançant le développement végétal des cultures. Les arrachages sont rendus plus difficiles du fait des intempéries qui perdurent sur le mois de novembre, particulièrement en Bretagne, sans interruption toutefois. En décembre, les récoltes de poireaux seraient en retrait de 2 % par rapport à décembre 2018 et de 6 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. À ce stade, les calendriers de production sont respectés.

Des attaques d’insectes (thrips) ont été rapportées en début de campagne, notamment dans les Hauts-de-France.

Les prix chutent à la fin de l’été

La campagne 2019-2020 du poireau débute à des niveaux élevés par rapport à 2018 en raison d’une disponibilité restreinte par le manque d’eau estival, malgré une demande par ailleurs inerte. Cependant, le prolongement des températures douces en septembre continue de décourager la consommation alors que l’offre s’étoffe avec la montée en production des bassins.

À l’automne, la concurrence entre bassins est forte et les prix se tassent mais les actions promotionnelles en GMS contribuent au maintien des cours au-dessus de la moyenne quinquennale. La demande est finalement stimulée en novembre, ce qui permet d’écouler une production activée par le retour des pluies et aux cours de progresser par rapport à la moyenne 2014-2018. En décembre 2019, les prix reculent de 12 % par rapport à ceux de 2018 mais restent supérieurs de 9 % par rapport à ceux de la moyenne 2014-2018. Les mouvements sociaux ont quelque peu perturbé l’approvisionnement mais sans conséquences majeures pour le moment.