L’Europe regorge de films plastiques industriels et commerciaux, qui étaient précédemment exportés en Asie. La demande en polyéthylène recyclé est très inférieure à l’offre, si bien que les stocks s’accumulent et les cours des matières plastiques recyclées restent à un niveau très bas.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 13% Vous avez parcouru 13% de l'article

Alors qu’en 2018, plus de 53 000 tonnes de films plastiques usagés seront collectées, 10 000 tonnes, les plus souillées, seront envoyées dans une installation de stockage de déchets non dangereux. L’autre partie sera stockée, dans l’attente de capacités disponibles chez les recycleurs. Et c’est ce qui inquiète la filière des plastiques en agriculture. En 2016, 98 % des films agricoles étaient...