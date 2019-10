pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Lutter contre l’ambroisie n’a pas de caractère obligatoire, malgré l’existence d’un arrêté préfectoral très incitatif », précisait Marilou Mottet, coordinatrice de l’Observatoire des Ambroisies Fredon France, ce 4 octobre 2019 à l’occasion d’une présentation sur cette plante invasive originaire d’Amérique du Nord.

Mobilisation générale

Face à ce constat, la mobilisation est générale et notamment celle des élus de Charente et de la Drôme, à l’origine de l’Alliance contre les espèces invasives (AEI) créée en juillet 2018. Cela fait suite à un constat, après avoir sondé les communes : un tiers des répondants déclaraient avoir un problème avec les plantes indésirables.

« L’ambroisie se développe sur le quarante-cinquième parallèle et ne connaît pas les frontières. Il est nécessaire de coordonner la lutte », soulignait Vincent You, adjoint au maire d’Angoulême et vice-président de l’agglomération du Grand Angoulême.

« L’agriculteur n’est pas indemnisé »

Ainsi, l’AEI porte trois revendications auprès de l’État :

Créer un outil de mesure de la pollution aérobiologique complet lié à un plan d’action.

à l’agriculture afin de rendre sa sur l’ensemble du territoire français. « Trois espèces d’ambroisie [à feuilles d’armoise, tripide et à épis lisses, NDLR] sont classées dans le code de santé publique, mais pas dans le code rural, ni dans le plan national santé environnement. Si un agriculteur en arrive à arracher sa culture, il ne sera pas indemnisé, étaie Marilou Mottet. Quand elles seront classées dans le code rural, l’agriculteur pourrait l’être. » Rendre la lutte contre l’ambroisie obligatoire et revoir les compétences des collectivités. « Le fauchage différencié en vue de favoriser la biodiversité a laissé la place aux plantes invasives dans les communes », regrette Vincent You.

10 000 signalements

À ce jour le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) dispose de 70 stations de mesure dans l’air de 200 types de pollens dont 20 allergisants. 11 stations supplémentaires sont activées durant la période de pollinisation de l’ambroisie, soit en août septembre.

« Parallèlement, 10 000 signalements ont été réalisés en 2019 grâce à un outil grand public et notamment l’application “Signalement-ambroisie”, que nous encourageons fortement à utiliser pour sa précision (photo, densité, géolocalisation, type de lieu). Mais la saison n’est pas finie. Au 30 octobre 2018, 11 000 déclarations avaient été enregistrées », précise Samuel Monnier, ingénieur au RNSA.

Quelles solutions ?

« En 2018, l’Inra a relevé des résistances aux produits phytosanitaires dans le Tarn-et-Garonne dans 8 sites sur 96, signale Marilou Mottet. Actuellement, la seule solution efficace est le fauchage avant la montée à graines. Car une plante peut produire jusqu’à 3000 graines, lesquelles peuvent survivre de nombreuses années en terre. »