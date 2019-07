pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le contrat de solutions, porté depuis 18 mois par une quarantaine de partenaires agricoles (1) engagés dans la réduction des produits phytosanitaires, se structure sous la forme d’une association. Pour inscrire ce travail collectif dans la durée et accompagner encore mieux les agriculteurs pour répondre au défi de la transition agroécologique, les partenaires ont fait le choix de se constituer en association.

Amplifier le déploiement des solutions

L’objectif est d’amplifier le déploiement des solutions auprès des agriculteurs en privilégiant des projets collectifs à l’échelle des territoires, d’investir davantage le champ de l’innovation et de la recherche, et enfin d’identifier des pistes de valorisation économique des bonnes pratiques pour encourager les agriculteurs à investir dans des solutions nouvelles.

Un bureau de 6 administrateurs, élus lors de l’assemblée générale constitutive, veillera à la mise en œuvre effective de ces orientations et assurera une représentation du contrat de solutions dans les instances de suivi du plan national de réduction des produits phytosanitaires et dans la task-force, mises en place par le gouvernement.

Déjà une soixantaine de fiches disponibles

Dès novembre 2017, un travail de fond a permis d’identifier plus de 300 pistes de solutions durables, existantes ou d’avenir, techniquement accessibles pour réduire l’usage et les impacts des produits phytosanitaires. À ce jour, le contrat de solutions comporte une soixantaine de fiches solutions, prêtes à être déployées plus largement auprès des agriculteurs.

Comme les partenaires s’y étaient engagés, une nouvelle vague de 12 fiches solutions est d’ailleurs disponible sur le site internet du contrat de solutions, six mois après la sortie de la deuxième vague en février 2019. Elles concernent à la fois des solutions de biocontrôle et d’amélioration des plantes, des pratiques agronomiques et des outils d’aide à la décision.