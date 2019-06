La Commission européenne a décidé de ne pas renouveler l’approbation de la substance active « chlorprophame » (règlement d’exécution 2019/989 de la Commission du 17 juin 2019). Le retrait de ce produit antigerminatif, appelé aussi CIPC, n’est pas une surprise puisqu’en janvier dernier l’UNPT, Union nationale des producteurs de pommes de terre, disait déjà s’y attendre et s’y préparer.

Le texte, paru le 18 juin 2019 au Journal officiel de l’Union européenne, précise que les États membres doivent retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques concernés au plus tard le 8 janvier 2020. « Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 8 octobre 2020 », complète encore la Commission.