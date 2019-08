En Europe, nombre de chauves-souris sont présentes autour des exploitations agricoles, les exposant aux pesticides. Aujourd’hui, la méthode d’évaluation des risques encourus par les oiseaux et les mammifères face aux pesticides, n’est pas adaptée aux particularités de ces mammifères. Les chauves-souris présentent des caractéristiques uniques, comme l’écholocalisation et la torpeur, qui peuvent être affectées par l’exposition aux produits phytosanitaires. L’Efsa souhaite mettre en place un système d’évaluation plus adapté, qui mettrait « l’accent sur l’exposition orale, l’exposition cutanée et l’exposition des petits par le lait ».

Un mammifère protégé

Les chauves-souris jouent un rôle important en forêt, dans les terres agricoles et même en ville en tant que prédateur de certains insectes. Elles contribuent ainsi au maintien des écosystèmes et de la biodiversité. Dans les méthodes d’analyse actuelles, seules 4 des 44 analyses effectuées pour les oiseaux insectivores couvrent les risques auxquels sont exposés les chauves-souris. Voilà autant de raisons qui poussent l’Efsa à demander la mise en place d’une vaste enquête sur les modes d’exposition de ce mammifère.