pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Selon Générations futures, les dossiers européens de ré-autorisation de produits phytosanitaires européens « ignorent des pans entiers de la littérature scientifique dans leur évaluation, en dépit d’une obligation réglementaire ». L’association anti-pesticides de synthèse affirme que le règlement 1107/2009 impose de fournir l’intégralité des évaluations toxicologiques concernant la molécule concernée dans les dossiers de ré-homologation. Selon elle, « 0 % à 51 % des études publiées » qui devraient figurer dans ces demandes y figurent. Elle estime que cela représente une « sous-estimation de la dangerosité réelle des pesticides ».

Prendre en compte les méta-analyses

S’opposant à Générations futures, Jay Lavarenne, ingénieur agronome et docteur en biologie des systèmes, estime que « cette approche ne prend pas en considération l’existence d’une hiérarchie des preuves, et qu’il est tout à fait possible que les rapports d’évaluation citent des méta-analyses plutôt que des publications de niveau hiérarchique inférieur ». Les méta-analyses scientifiques sont des articles tirant des conclusions sur la base de nombreuses études scientifiques déjà publiées.

« Pour bien faire il aurait fallu analyser individuellement chacune des publications citées dans les rapports d’évaluation », estime-t-il sur Twitter. Il regrette également que Générations futures précise qu’elle n’accorde pas d’importance au fait que les études publiées suivent ou pas les bonnes pratiques de laboratoire (BPL). « Si on définit des bonnes pratiques de laboratoire, ce n’est quand même pas pour rien », commente-t-il.

Que GF milite pour la prise en compte de l'ensemble de la littérature scientifique des 10 dernières années dans les dossiers de demandes de réautorisation des pesticides à l'échelle européenne, je trouve ça bien dans l'idée... 1/n https://t.co/xKHncCpLSq — Jay Lavarenne (@Codename5281) September 10, 2019

« Conclusions eronnées », selon Syngenta

Dans un communiqué paru le 11 septembre, Syngenta dénonce « les conclusions erronées » de ce nouveau rapport, concernant le métalaxyl-M, une des cinq substances actives pointées du doigt par Générations futures car ayant récemment subi le processus de réévaluation européen.

Générations futures assure que le dossier du métalaxyl-M « ne contenait aucune étude de toxicité publiée ». « Cette allégation est fausse », juge Syngenta, précisant que le dossier d’évaluation, déposé en 2012 auprès de la Belgique, État membre en charge de l’évaluation,

« incluait en effet les références de plus de 400 études publiques, concernant le métalaxyl-M, issues de la littérature scientifique disponibles au moment du dépôt ».

« 220 d’entre elles concernaient l’évaluation de la toxicité et 186 l’évaluation de l’écotoxicité », ajoute la firme, s’étonnant que « Générations futures ne fasse référence qu’à 36 études répertoriant » cette molécule. « La conclusion de Générations Futures selon laquelle “l’évaluation de cette substance a presque complètement ignoré les conclusions des études de toxicité publiées” est donc incorrecte », considère Syngenta.