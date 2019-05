Dans sa note de service du 16 mai 2019, le ministère de l’Agriculture publie une nouvelle liste de buses antidérive et des rampes à assistance d’air.

Le ministère de l’Agriculture vient de mettre à jour la liste des buses reconnues officiellement comme présentant une efficacité minimale de 66 % pour réduire la dérive de pulvérisation. Cette année, on note l’arrivée des buses IDK de Lechler, des ADX à 2 et 3 bars de Nozal et des trois buses TURF de Syngenta.

Téléchargez la liste des buses reconnues officiellement.