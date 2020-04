Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé dans son discours du 13 mars 2020 qu’il « faudra rebâtir une indépendance […] industrielle et technologique française » en réaction à la crise du Covid-19, la Chine a repris son industrialisation massive et ses investissements dans les secteurs stratégiques.

Celui de la production d’énergies renouvelables en fait partie. L’Empire du milieu produit déjà plus de deux panneaux photovoltaïques sur trois dans le monde. D’après l’agence Bloomberg, un projet porté par le groupe industriel GCL System Integration Technology Co. ambitionne de plus que doubler la production chinoise… en une seule usine !

Un investissement de plus de 2 milliards d’euros

L’objectif de l’industriel est de s’accaparer une grande partie du marché croissant du solaire en l’inondant de panneaux à bas coût. Avec une capacité de production de 60 GW par an, ce projet pharaonique surpasserait ses compatriotes JinkoSolar et JA Solar. Les deux plus gros fabricants actuels ont des capacités respectives de 16 et 11 GW.

GCL System prévoit d’investir 18 milliards de Yuans, soit 2,35 milliards d’euros au taux de change actuel. Depuis le début du mandat d’Emmanuel Macron, plusieurs mesures ont été prises en faveur du développement de l’énergie solaire. Reste à savoir si l’indépendance industrielle évoquée par le président de la République concerne également ce secteur où la concurrence fait rage.