Pastoralisme et ours

Le gouvernement valide sa feuille de route

3 h

Le préfet coordonnateur pour le pastoralisme et l’ours présente la feuille de route « pastoralisme et ours » validée par le gouvernement à l’ensemble des acteurs du massif pyrénéen ce jeudi 6 juin 2019. © Pixabay

Les ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique annoncent avoir adressé au préfet de la région Occitanie la feuille de route « pastoralisme et ours ». L’objectif : « mieux concilier l’activité pastorale en montagne avec la présence de l’ours ».