« Le soja, on en a besoin aujourd’hui en Europe, parce que cela apporte en particulier de la protéine qu’on utilise pour nourrir les animaux, reconnaît le chef de l’État. Et nous, nous n’en avons pas. C’est le fruit d’un vieil équilibre qui a été conclu dans les années soixante, entre l’Europe et les États-Unis d’Amérique. Nous avons à ce moment-là accepté une dépendance en termes de protéines. Et moi, je considère que c’est un très mauvais choix. » La dépendance a ses limites Le président de la République estime que cette stratégie conduit à faire voyager des matières premières qui pourraient être produites sur notre territoire. Et lui qui se dit attaché à la souveraineté européenne, « c’est-à-dire que l’Europe puisse se débrouiller par elle-même, avoir des partenaires mais ne pas être trop dépendante », voit visiblement d’un mauvais œil notre absence de politique protéique, qui nous contraint à importer le soja du continent américain. « C’est ce que j’ai annoncé il y a quelques mois et qui est au cœur du projet européen auquel je crois, c’est qu’on doit recréer ce qu’on appelle la souveraineté protéinique de l’Europe, insiste Emmanuel Macron. C’est-à-dire que l’Europe doit être capable de produire ses propres protéines pour elle-même, pour consommer comme pour les éleveurs. » Au ministre de l’Agriculture de transformer l’essai dans la réforme de la Pac ! E.R. « Nous souhaitons qu’il aboutisse » Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, ce 27 août 2019 sur le plateau des 4 vérités dans Télématin. © France 2 « Aujourd’hui, la donne change, mais l’Europe est dépendante pour les protéines végétales et importe beaucoup, a répondu Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, à Caroline Roux ce 27 août 2019, sur le plateau des 4 vérités de France 2. [La situation actuelle découle] d’un accord dans les années soixante, l’accord de Blair House, qui a créé la dépendance : le soja pour l’Amérique du Sud et l’Europe se garde les céréales. » « La France a pris des initiatives qui nous permettent d’être moins dépendants. L’Europe n’est autonome qu’à 30 %. […] La France, parce que nous avons développé du colza, des biocarburants et des protéines de tous ordres, [est] autonome à 54 %. On va encore progresser. Le président de la République et le ministre de l’Agriculture ont mis sur la table un plan protéines, enfin, très ambitieux. Et nous souhaitons qu’il aboutisse. » De leur côté, la Coordination rurale et France Grandes Cultures jugent les propos d’Emmanuel Macron, comme « une évolution très positive car le discours officiel français n’évoquait jusqu’à maintenant que la “stratégie protéique nationale”. Le lien avec les anciens accords commerciaux n’était par ailleurs jamais mentionné. » Mais pour ces deux organisations, « pour acheter moins de soja au Brésil, il va aujourd’hui falloir commencer par renégocier les accords commerciaux et engager un réel bras de fer, notamment avec Donald Trump qui a obtenu de l’Union européenne qu’elle favorise le soja étasunien dans ses achats. Emmanuel Macron y est-il réellement disposé ? »

