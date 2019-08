A quelques jours de la rentrée scolaire, certains se font déjà taper sur les doigts. Dans une série de réponses à des questions parlementaires publiées entre le 27 et le 29 août 2019, Didier Guillaume a sorti sa règle au sujet du budget des chambres d’agriculture. Alors que le ministre de l’Agriculture confirme qu’une baisse de 45 millions d’euros dans leur budget est prévue dans le projet de loi de finances pour 2020, il somme les établissements publics de revoir plus largement leur copie. « Les chambres d’agriculture devront engager une réduction de leurs coûts, mettre en place des mesures de rationalisation de leur organisation et se montrer plus sélectives dans leurs investissements ».

« Maintenir un haut niveau de service »

Une phrase qui sonne comme un zéro pointé à l’égard de leur gestion. L’objectif de la mesure ? Permettre aux chambres « de maintenir un haut niveau de service aux agriculteurs, aux propriétaires forestiers et aux territoires ruraux, et d’accompagner en particulier la transition agro-écologique ». En face, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) a déjà dit qu’elle voulait bien réaliser ces nouveaux devoirs mais qu’il lui fallait des moyens. Sans feuilles et stylos, il n’est pas toujours facile de rendre sa copie.

Alexis Marcotte