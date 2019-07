pour vous connecter et poursuivre la lecture

« La composition de cette commission comme celle de toutes les autres, reflète celle du parlement dans son ensemble », précisent les équipes du parlement dans leur communiqué. Cette promotion d’eurodéputés comprend ainsi 11 membres du PPE (droite républicaine), 10 membres de l’Alliance progressiste (gauche socialiste), et 7 membres du groupe Renaissance, constitué par les partis européens proches de La République en Marche.

Du côté des nouvelles forces politiques, les Verts occuperont 5 sièges dans la commission, soit exactement le même nombre que le groupe Identité et démocratie, dont font partie les députés du Rassemblement National (RN).

6 Français à l’agriculture

Sans compter les suppléants, 6 eurodéputés français seront membres de cette commission. Éric Andrieu, socialiste connu pour ses positions contre les produits phytosanitaires. siégera aux côtés de Jérémy Decerle, ancien président des JA et député européen de la République en Marche, d’Anne Sander (LR), économiste et sœur du président de la CGB, ou encore de Benoît Biteau, paysan et membre d’Europe Écologie Les Verts.

Si leurs noms sont moins connus, deux membres du Rassemblement national siégeront également dans la commission. Maxette Pirbakas, agricultrice et numéro 12 sur la liste RN, a présidé la FDSEA en Guadeloupe. Gilles Lebreton, quant à lui, est un docteur en droit qui a accompagné Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle, et qui occupe son second mandat européen.

Plus de sièges, et plus d’ambition

Le Copa-Cogeca s’est félicité dans un communiqué de l’ouverture de deux nouveaux sièges au sein de cette commission qui comportait jusque-là 46 sièges. Le sécrétaire général du Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, souligne dans ce même document « qu’un grand nombre des membres de la commission ont une bonne connaissance de l’agriculture ».

Le Copa-Copeca attend cependant beaucoup des eurodéputés. Il leur demande de continuer à rendre l’agriculture européenne plus compétitive, et plus durable, tout en développant la coordination entre l’ensemble des institutions européennes. Une mission dont la réussite sera d’ailleurs, d’après ces organisations, « un bon indicateur de la force du projet européen dans son ensemble, ainsi que de l’unité entre les états membres ».