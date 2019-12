Palmarès

Les 20 vidéos les plus vues en 2019

27.12.19

En 2019, c’est la Lexion 8900 qui a le plus attiré votre attention. Bien qu’un peu plus éloigné des productions classiques, ce sont les vidéos sur les débroussailleuses et la coupe de bois énergie qui suivent la moissonneuse dans le classement.