La France et l’Espagne veulent « une Pac commune et forte pour garantir la sécurité alimentaire de l’UE, le maintien d’exploitations agricoles compétitives et résilientes, et la vitalité et la diversité des territoires ruraux ». Didier Guillaume et son homologue espagnol Luis Planas, qui se sont rencontrés lors de la journée consacrée à l’initiative « 4 pour 1 000 » (1) en marge de la Cop 25, ont saisi cette occasion de réaffirmer leur position commune. Ils ont rappelé « l’importance de maintenir le budget actuel de la Pac à UE-27, tant sur le premier que sur le second piliers, ainsi que leur attachement à des instruments de régulation du marché européen ». Ils ont également « réaffirmé leur soutien à l’architecture environnementale proposée par la Commission européenne » et « plaidé pour une simplification de la mise en œuvre de la Pac pour l’agriculteur et le citoyen ». B. L. (1) 4 pour 1 000 : initiative visant à augmenter le stockage de carbone dans les sols agricoles.

