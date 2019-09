pour vous connecter et poursuivre la lecture

Depuis trois ans, éleveurs, chercheurs, conseillers, vétérinaires issus de sept pays (Irlande, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Roumanie, Turquie et France) ont échangé sur les pratiques innovantes en vue d’améliorer la productivité ovine. Au gré de leurs rencontres organisées à tour de rôle dans les différents pays, ils sont parvenus à créer une vraie dynamique pour identifier les besoins et les solutions.

Au fil des réunions, le travail s’est orienté autour de trois thèmes :

Obtenir une reproduction efficace ;

efficace ; Avoir une gestation plus performante ;

plus performante ; Réduire la mortalité des agneaux.

Trois axes de travail

Des facteurs d’amélioration comme l’état corporel des brebis, la santé du troupeau ou la qualité du colostrum pour la mortalité des agneaux ont été identifiés. Une multitude de solutions et astuces retenues ont été testées dans les fermes des réseaux.

EuroSheep vient d’être labellisé pour la période 2020-2023 pour succéder à SheepNet. Il s’organisera de la même manière autour de trois nouveaux thèmes : la gestion de la santé et de l’alimentation pour les brebis en lactation, pour les agneaux et le renouvellement du troupeau. Deux nouveaux pays intégreront le réseau : la Grèce et la Hongrie.

