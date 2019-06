Dans un communiqué conjoint, Jeunes Agriculteurs, FNSEA, FNO, l’APCA et la FNC dénoncent l’inaction des pouvoirs publics faisant suite au dérochement, en Ariège, de 300 brebis effrayées par l’ours.

[#CP] Après l’attaque d’un ours ayant entraîné la mort de 250 brebis, le sentiment de désespoir et de mépris des éleveurs a atteint un point de non-retour. Le @gouvernementFR ne doit plus attendre pour prendre des décisions. Il y a urgence !

https://t.co/AxIra1j7jn pic.twitter.com/HgjjUT0SHW