Les récoltes ayant déjà commencé dans plusieurs États membres, le Copa et la Cogeca ont publié le 5 juillet 2019 à Bruxelles via un communiqué de presse, leurs prévisions de production consolidées pour les récoltes des oléagineux en 2019. La production totale de graines oléagineuses dans l’Union européenne à 28 devrait connaître une forte baisse à 30,9 millions de tonnes (Mt).

Chute des superficies

Cette chute s’explique par la diminution la plus importante jamais enregistrée de la superficie de colza, en raison de la sécheresse à l’automne dernier. « Cette performance médiocre en colza est également liée aux politiques mises en œuvre au niveau européen ces dernières années », estime Pedro Gallardo, le président du groupe de travail sur les oléoprotéagineux, cité dans le communiqué du Copa-Cogeca.

« Nous avons plafonné la production de biocarburants en surveillant notre consommation tout en tolérant, dans l’intervalle, la “déforestation importée” de l’étranger, poursuit-il. De plus, les producteurs de colza doivent faire face aux ravageurs et aux maladies, particulièrement féroces cette année. Sans les outils appropriés, compte tenu du fait que les autorités de l’Union européenne et les autorités nationales n’ont pas renouvelé l’autorisation de plusieurs produits phytopharmaceutiques, la culture du colza deviendra de plus en plus complexe en Europe. Sur le long terme, cela met également en péril la viabilité de l’apiculture dans certaines régions. »

Le secteur des protéines, qui se situe actuellement à 4,3 Mt, affiche des résultats prometteurs avec une légère augmentation de la production, supérieure de 2,38 % à la moyenne quinquennale, boostée par la demande en protéines végétales bio et les aides Pac.