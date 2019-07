Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

« La vie, c’est un passage sur terre, et il faut le marquer », affirme fièrement Christian Braley. Cet agriculteur et directeur d’une entreprise de transport agricole et de valorisation des déchets est toujours à l’affût de nouveaux défis. Grâce au GPS L’idée germe il y a quelques années quand il épand du compost sur une surface formant un cœur dans un champ afin de faire la promotion de son produit. Puis, lors de l’achat d’un nouveau tracteur, l’agriculteur opte pour l’option GPS afin d’aller plus loin dans l’art du dessin en plein champs. Il demande alors à son fils de dessiner une croix sur le logiciel du GPS. Grâce à un petit semoir spécialement acheté pour l’occasion, il dessine une croix occitane en semant du triticale à l’intérieur puis un mélange avoine, vesce pois a l’extérieur. L’année prochaine, du colza est prévu à l’intérieur de la croix, afin de rappeler le jaune des bennes de son entreprise de transport. Croix occitane semée en triticale ©Ludovic Braley Gratuitement et par fierté « Moi j’aime les trucs qui marquent, je suis fier de mon pays et ma région ». L’agriculteur a réalisé ce travail qui lui a pris beaucoup de temps uniquement par défi personnel et par fierté. « Le salarié de la ferme s’est senti valorisé ». La cinquantaine de salariés de l’entreprise est aussi très fière de la croix occitane, selon Christian Braley. Le tour de France est passé lundi à 5 km du champ, peut-être la croix a-t-elle été filmée. Croix occitane ©Ludovic Braley R.H.

