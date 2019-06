pour vous connecter et poursuivre la lecture

Pour que les forces politiques ne se limitent pas à un face-à-face entre En Marche et le Rassemblement national, des élus de gauche et écologistes proposent de s’unir pour défendre des projets concrets de territoires « à travers un socle de valeurs communes d’humanisme et de solidarité ».

Les auteurs entendent donner la priorité « à la lutte contre toutes les fractures territoriales, urbaines et rurales » et insistent sur « l’urgence de la transition écologique, créatrice d’emplois, la lutte contre le dérèglement climatique et les pollutions, la mutation de l’économie agricole ».