Thimoléon Resneau, un représentant de l’équipe de France, est arrivé deuxième de la compétition de speed-shear qui se déroulait le 1er juillet 2019 à Limoges en préambule du Mondial de tonte. Il a tondu un agneau en un peu plus de 21 secondes, soit une seconde et demie de plus que le vainqueur, Jack Fagan, le spécialiste néo-zélandais de la discipline.

« Je suis fier de ma deuxième place, déclare Thimoléon Resneau. Jack Fagan, le vainqueur, est très rompu à cet exercice du speed-shear qui consiste à tondre un agneau en musique le plus vite possible. » Les animaux sont légèrement préparés à l’avance pour éviter les blessures. Ils sont tondus autour des oreilles et un peu entre les pattes. « Mais toutes erreurs pendant la tonte (recoupe, animal mal fini) peuvent entraîner la disqualification du concurrent », précise-t-il. © © D. Perinaud La performance de Thimoléon hier à Limoges est légèrement supérieure à son record personnel, qui avoisine 18 secondes. « Les agneaux sélectionnés pour l’épreuve étaient assez gros par rapport aux compétitions habituelles », souligne le champion français. Jack Fagan était lui aussi loin de son record qui se situe autour de 14 secondes. 5 000 moutons en cours d’acheminement Le tempo pour les compétitions de la semaine est lancé. « Le résultat donne confiance pour la suite de la compétition, assure Thimoléon. Les épreuves éliminatoires débuteront dès 7 heures le 4 juillet pour le All nations (retrouvez le programme détaillé). En attendant, « les animaux arrivent petit à petit sur le site du Dorat, explique Christophe Riffaud, le président de l’Association pour le mondial de tonte de moutons (AMTM). 5 000 seront tondus au cours des quatre jours. Nous avons prévu une rotation en continue des brebis et des agneaux pendant la durée de la compétition en fonction du besoin des épreuves. Ils ne devraient pas souffrir de la chaleur, d’autant que la laine qui est un isolant les protège encore de la chaleur. » Retrouvez une vidéo de Thimoléon Resneau à l’entraînement. Retrouvez notre dossier sur le Mondial de tonte qui débutera le 4 juillet au Dorat, en Haute-Vienne. M.-F. Malterre

