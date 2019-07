Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Le représentant de l’État dans le département de l’Essonne demande aux agriculteurs d’atteler un outil de déchaumage et encore mieux de l’avoir dans la parcelle en cours de récolte et de déchaumer au moins les 10-15 m autour des parcelles. Il conseille aussi de disposer sur le chantier une cuve d’eau équipée d’une pompe et d’une lance. Enfin, il demande aux agriculteurs d’avoir à disposition le numéro des secours et de voisins qui pourraient venir les aider. Présence d’extincteurs Le préfet de l’Oise a, quant à lui, rendu la moisson possible dans son département qu’à la condition qu’il y ait 1 ou 2 extincteurs par engin et un outil de déchaumage pour chaque parcelle. Certains agriculteurs semblent déjà avoir pris ces dispositions. Lire également: Incendies/Moisson : un agriculteur décède dans son champ R.H.

