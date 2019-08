Dans sa note d’Infos rapides publiée le 6 août 2019, le service de statistique du ministère de l’Agriculture indique que la récolte de blé tendre de l’Union européenne augmente de 10,6 % sur un an, à 143,7 millions de tonnes (Mt). Cela fait suite à l’augmentation des surfaces cultivées (+ 615 000 ha à 23,7 Mha), et à celle des rendements (+ 4 q/ha). « Les principaux producteurs européens voient leur production augmenter (France, Allemagne, Royaume-Uni et Pologne) au contraire de l’Espagne qui accuse une baisse de 29 % », indique la note.

La production de blé dur accuse, elle, une baisse de 3,7 %. La France et l’Espagne sont particulièrement touchées (respectivement - 26,5 % et - 17,6 %), au contraire de l’Italie (+8,1 %) qui retrouve ses niveaux de 2017. La récolte d’orges serait en hausse de 8,2 % ; seules la Roumanie et l’Espagne baissant respectivement de 16,3 % et 25,5 %.

La France reste le premier producteur de colza

« La production de colza atteindrait 18 Mt, en baisse de 10,4 % sur un an avec en particulier une très forte diminution en France (- 30,5 %) et en Allemagne (- 13,9 %). Ce niveau de production n’avait pas été atteint depuis 2007 », annonce le ministère. Il précise que la France demeure le premier producteur européen de colza (19,2 % du total européen en 2019 contre 24,8 % en 2018). Les conditions de culture ont été difficiles cette année à cause de la sécheresse, accentuée par des vagues de chaleur.