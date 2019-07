Selon les estimations au 1er juillet 2019 du ministère de l’agriculture, la production de blé tendre atteindrait 37 Mt. Elle augmenterait sur un an de 8,5 %, et se situerait 3,6 au dessus de sa moyenne 2014-2018. Le rendement du blé tendre est estimé à 73,7 q/ha, (+ 3,9 q/ha par rapport à 2018), supérieur de 5 % à la moyenne 2014-2018.

« Les surfaces de blé tendre, en augmentation de 2,7 %, bénéficient du recul du colza et du blé dur, à l’image d’autres cultures. Les rendements progressent particulièrement en Franche-Comté et Bretagne (+ 11,9 q/ha et + 10,8 q/ha en un an), plus modérément en Picardie et Centre (respectivement + 4,7 q/ha et + 2,5 q/ha). Seules 3 régions affichent une régression de leurs rendements sur un an dont l’Auvergne (- 6,7 q/ha) », précise la note du ministère.

- 23,4 % de surfaces en blé dur

La récolte de blé dur subit, elle, une chute de 18,6 % en un an, sous l’effet du recul des surfaces. « Les difficultés liées au manque de pluie à l’époque des semis et à des prix peu rémunérateurs depuis 2017 ont entraîné une chute des surfaces de 83 000 ha soit 23,4 % en un an », indique le ministère. La production d’orges progresserait à 12,1 Mt (+ 1,4 Mt sur un an), grâce à un rendement estimé en hausse, à 65,9 q/ha et une hausse des surfaces par rapport à 2018.

Des rendements de colza en baisse de 1,6 %

Les surfaces de colza régressent de 25,7 %, à 1,2 Mha, entraînant un fort recul de la production, estimée à 3,6 Mt (- 26,9 % sur un an et - 28,4 % par rapport à la moyenne 2014-2018) du fait des conditions de culture difficiles (gel et sécheresse). « Si le rendement national baisse de 1,6 %, à 30,3 q/ha, c’est essentiellement la chute des surfaces de 25,7 % sur un an qui explique ce résultat sur la production », indique le ministère.

Hausse combinée en protéagineux

La production de protéagineux serait en augmentation de 16,9 %, sous l’effet d’une hausse combinée des surfaces et des rendements. Les surfaces de betteraves industrielles seraient en baisse de 7,2 % sur un an à 451 000 d’hectares. Elles seraient en hausse de 3,9 % par rapport à la moyenne 2014-2018. Les surfaces de pommes de terre de conservation et de demi-saison augmenteraient de 4,6 % sur un an et de 14,8 % par rapport à la moyenne 2014-2018.