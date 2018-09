Méthanisation

La filière n’a pas encore atteint la maturité

Cinq des initiateurs de l’association France gaz renouvelables, ce mardi 11 septembre à Rennes. © Vincent Gobert

Filière « émergente », « non mature »… La France compte encore moins de 500 unités agricoles et territoriales. Le pari des 1 000 digesteurs en 2020 du plan azote est loin d’être gagné. La filière s’organise pour peser dans le débat public et dans les choix nationaux.