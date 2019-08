Le début du phénomène est prévu à 15 h 00, et sa fin samedi à 3 h 00 du matin. Les vingt-six départements mis en alerte par Météo-France sont :

L’Aube ;

L’Aveyron ;

La Côte-d’Or ;

La Haute-Garonne ;

La Marne ;

La Haute-Marne ;

La Meuse ;

Le Tarn ;

L’Yonne ;

L’Ain ;

Les Ardennes ;

Le Cantal ;

Le Doubs ;

Le Jura ;

La Loire ;

La Haute-Loire ;

La Meurthe-et-Moselle ;

La Moselle :

Le Puy-de-Dôme ;

Le Bas-Rhin ;

Le Haut-Rhin ;

Le Rhône ;

La Haute-Saône ;

La Saône-et-Loire ;

Les Vosges ;

Le Territoire de Belfort.

Après un premier message d’alerte à 6 h 00 ce 9 août 2019, Météo France a élargi son alerte à 17 nouveaux départements à 10 h 00. Météo France décrit une « situation fortement orageuse d’été nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomène violent localisé. Une perturbation pluvio-orageuse circule le long des côtes de la Manche. À l’avant, la masse d’air est très chaude et les températures maximales seront très élevées cet après-midi du sud-Ouest vers le Centre-Est et le Nord-est. »

L’Institut prévoit en cours d’après-midi « des orages [qui] se développent de la Bourgogne vers la Champagne, les Ardennes et la Lorraine. Sur l’est de Midi-Pyrénées, cette évolution orageuse sera plus tardive plutôt en fin de journée, et se décalera ensuite vers le Centre-Est puis vers l’Alsace. Ces orages s’accompagneront localement de chutes de grosse grêle, de fortes intensités de pluies et de violentes rafales de vent pouvant atteindre ou dépasser 100 km/h. »