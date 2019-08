« La masse d’air à l’arrière du front froid qui s’engage samedi soir sur le nord-ouest de la France, ramènera les températures au niveau des moyennes de saison, voire un peu en dessous sur les régions de l’Ouest la semaine prochaine », décrit Météo-France.

Le mercure chute

En attendant, ce samedi, l’air chaud est encore bien présent avec des températures qui dépasseront 30 °C. Météo-France prévoit 30 °C à Lille et Bordeaux, 31 °C à Orléans, Lyon et Paris, 33 °C à Nevers, Clermont-Ferrand et Montauban, 34 °C à Montélimar et Nancy.

« Dimanche après-midi, la baisse sera sensible, avec des températures maximales perdant parfois 10 °C par rapport à la veille, il faudra alors se contenter de 20 °C à Bourges, Ambérieu, et Limoges, 21 °C à Rennes, 22 °C à Lille, Tarbes et Paris, 23 °C à Agen, 24 °C à Toulouse. »

Le pourtour méditerranéen échapperait à ce refroidissement. Les températures resteront chaudes avec encore 30 °C à Montpellier, 31 °C à Toulon ou 32 °C à Marseille.