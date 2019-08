Météo

Un nouveau pic de chaleur jeudi et vendredi

Météo France annonce qu’un « flux de sud-ouest transportera temporairement de l’air très chaud remontant de la péninsule Ibérique entre jeudi et vendredi sur la moitié sud et est du pays, avant un nouveau rafraîchissement ce week-end sur la plupart des régions. Pendant ce temps, un grand quart nord-ouest de la France connaîtra un temps plus perturbé, avec des passages nuageux parfois porteurs d’averses orageuses. »