Les températures souvent inférieures aux normales durant la première quinzaine du mois, ont été en moyenne supérieure de 4 à 8°C du 24 au 30 juin 2019 annonce Météo-France. Avec une température moyenne de 20,4°C, le mois de juin a été, cette année, en moyenne plus chaud d’environ 1,9°C par rapport à la normale avec un épisode caniculaire qui s’est généralisé à l’ensemble du pays. Au cours de cette vague de chaleur, la journée du 27 juin aurait été la plus chaude enregistrée pour un mois de juin avec une température moyenne de 27,9°C, soit 8,6°C au-dessus de la normale. Cet épisode caniculaire fait du mois de juin 2019 le cinquième mois de juin le plus chaud depuis 1900, le premier étant celui de 2003.

Pluviométrie contrastée

La pluviométrie a été très hétérogène, signale Météo-France, avec des précipitations en moyenne proche de la normale avec un léger déficit d’environ 5 %.

« De la Nouvelle-Aquitaine aux Hauts-de-France, les cumuls mensuels ont souvent atteint une fois et demie la normale, voire localement plus de deux fois notamment sur la Bretagne. En Rhône-Alpes et sur l’est de l’Auvergne, les précipitations ont été plus conformes à la saison mais l’excédent a localement dépassé 20 %. En revanche, de l’Occitanie au Grand-Est les pluies ont été déficitaires de 20 à 40 %. Le déficit qui a atteint 50 % sur la Région Paca a dépassé 70 % sur les Alpes-Maritimes et 90 % sur le Var et la Corse. »

Orages et tempête

Parmi les événements météorologiques exceptionnels qui ont touché la France, il y a eu de nombreux orages souvent accompagnés de pluies intenses et de grêle, ainsi que la tempête Miguel. Cette tempête a touché la France le vendredi 7 juin, notamment le littoral atlantique et les îles charentaises, avec des rafales allant jusqu’à 129 km/h.