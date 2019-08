Dans son bilan mensuel publié le 8 août 2019, le ministère de l’Agriculture précise que « les précipitations ont été en moyenne déficitaires (-23 %) avec de fortes disparités géographiques sur le territoire français » au cours du mois de juillet. Ces données confirment la tendance de ces derniers mois, avec des précipitations cumulées depuis le 1er mars « inférieures à la normale sur la majorité du territoire (-16 % en moyenne) ».

Alors que le nord de l’Hexagone a dû faire face à une quasi-absence de pluie, une zone située entre les Landes et les Hautes-Alpes, et principalement la Corse, ont eu au contraire une pluviométrie fortement excédentaire d’environ + 674 %. Au 1er août, l’indice d’humidité des sols était déficitaire sur une grande partie du territoire, excepté en Bretagne, et dans les régions concernées par des pluies plus importantes en comparaison aux moyennes de saison.

Écart à la normale 18981-2010 de l’indice SWI d’humidité des sols au 1er août 2019. © Météo France

Des orages localisés

Malgré les fortes chaleurs enregistrées sur l’ensemble du territoire, « les épisodes orageux sont restés relativement discrets » indique MeteoNews dans un communiqué paru ce mercredi. Ces orages, parfois violents, ont principalement touché les régions du centre-est telles que l’Auvergne et la région Rhône-Alpes « où des phénomènes venteux intenses et des chutes de grosse grêle se sont produits ».