Météo-France prévoit un week-end estival, avec des températures autour de 30°C pour la moitié nord et de 33°C sur le Centre-Est durant la journée de samedi. Des orages seraient également à prévoir localement des Pays de la Loire à la frontière belge, ainsi que des Pyrénées au Massif central et à la Bourgogne, et près des Alpes frontalières.

Déficit pluviométrique et chaleur persistent

Météo-France déclare « qu’un flux d’air chaud remontant de la péninsule Ibérique » devrait faire grimper les températures dès le début de semaine prochaine ». Les températures maximales évolueront entre 30 et 35°C sur la moitié nord et entre 35 et 39°C, localement 40°C dans le Sud-Ouest. Mardi, l’air le plus chaud gagnera également les régions de la moitié nord.

Ce nouvel épisode caniculaire, d’une durée encore incertaine, renforce l’inquiétude des agriculteurs face à la sécheresse qui touche la France depuis quelques semaines. En effet, ce vendredi, le site ministériel Propluvia annonce que des restrictions d’eau étaient en vigueur dans 70 départements, contre 50 au début de la semaine.