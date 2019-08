Après le rafraîchissement de début de semaine, Météo-France annonce que « dès mercredi après-midi, la hausse des températures s’amorce, avec le retour de valeurs proches des normales de saison partout. On retrouve ainsi bien souvent les 25°C sur la moitié nord. » Jeudi, la chaleur « se généralisera sur la moitié nord où on dépassera généralement les 25°C, tandis que le seuil de forte chaleur (30°C) sera souvent atteint sur le sud ».

Vendredi, les températures augmenteront encore, de « un ou deux degrés partout, les 30°C seront dépassés sur une majorité de régions, commençant à gagner la moitié nord. » Durant le week-end, l’Hexagone restera sous l’influence d’un « flux de sud qui maintiendra les fortes chaleurs jusqu’au début de la semaine prochaine. On attend des valeurs durablement au-dessus de 30°C sur la moitié nord, et quelques degrés de plus sur le Sud, parfois plus de 35°C. »

« En revanche, à la fin d’août, avec des jours qui ont déjà sensiblement raccourci, les pics de chaleur diurne seront plus brefs, et la chaleur s’atténuera plus tôt en soirée avec la tombée de la nuit plus précoce que lors des canicules de juin et juillet de cette année », conclut Météo-France.