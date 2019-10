« Lorenzo, qui avait atteint ce week-end la catégorie 5, est l’ouragan le plus puissant à avoir jamais évolué aussi à l’est du bassin atlantique », indique Météo-France dans une note du 1er octobre 2019.

Un ouragan « inédit » dans la zone

Au 1er octobre, Lorenzo poursuivait sa route à 1 000 km à l’ouest de l’archipel des Açores, en direction de l’Irlande, avec des rafales maximales de plus de 200 km/h. Cependant, l’ouragan « perdra ses caractéristiques tropicales : son cœur chaud et la forme symétrique du système vont disparaître en passant notamment sur des eaux océaniques plus froides, précise le service de météorologie. Le système Lorenzo prendra d’ici à quelques jours une forme plus conventionnelle d’une tempête très creuse à nos moyennes latitudes. »

Ce n’est pas la première fois que l’Europe rencontre un cyclone : après avoir longé la côte est de l’Amérique du Nord au début de septembre, l’ouragan Dorian avait progressé vers Terre-Neuve puis le sud du Groenland avant de se diriger vers la mer de Norvège. « Et en octobre 2017, l’ouragan Ophélia avait pris naissance au sud-ouest des Açores, puis abordé le sud-ouest de l’Irlande en perdant ses caractéristiques tropicales avec des rafales comprises entre 140 et 200 km/h », complète Météo-France.