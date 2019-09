Ces derniers jours ont été plutôt frisquets, en particulier le matin, mais, mercredi, « l’anticyclone des Açores gonfle et des hautes pressions s’installent sur la France tandis qu’une goutte froide positionnée entre le Maroc et l’Espagne fait remonter une masse d’air chaud sur le pays », prévoit Météo-France.

Retour aux normales de saison

Les températures renoueront avec les normales de saison, qui atteignent à cette période de l’année 21°C au nord et 24°C au sud pour leurs maximales. « Jeudi, vendredi et samedi, la chaleur est de retour sur la moitié sud avec des valeurs souvent comprises entre 26 et 31°C. Sur la moitié nord, sous de fréquents passages nuageux, il fera entre 22 et 26°C. »

Ces conditions vont persister jusqu’au début de la semaine prochaine. Météo-France prévoit que « dimanche et lundi seront les journées les plus chaudes. Les 30°C pourraient être atteints voir dépassés sur la moitié nord du pays ! »