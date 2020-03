Malgré les températures très élevées de cette semaine, le printemps ne s’est pas définitivement installé puisque de l’air froid et sec va revenir par le nord et le nord-est.

Selon Frédéric Decker, météorologue à Meteo News, samedi, l’air froid gagnera les régions situées entre l’Alsace, les Hauts-de-France et la Normandie sous un vent d’est très froid soufflant fort. Les températures minimales ne seront pas particulièrement basses, mais les thermomètres ne dépasseront pas 5 à 10°C en journée sur ces régions.

Des petites gelées, encore assez classiques pour la saison, seront à craindre dès dimanche matin le long des frontières du nord-est jusqu’en Normandie. Il fera encore doux au sud, alors que la moitié nord se contentera d’une moyenne de 10°C l’après-midi, toujours sous un vent bien froid et soutenu.

Le gel s’installera progressivement

Lundi, les gelées se généraliseront à tout le quart nord-est jusqu’en Normandie, affichant 0 à –3 degrés. Les valeurs resteront positives ailleurs. Il fera même encore assez doux près de l’océan et dans le Sud. Fraîcheur marquée en journée des frontières de l’est à la Normandie une fois encore. Encore un cran de plus vers le froid mardi matin avec des valeurs comprises entre 0 et –4 degrés des frontières de l’est aux portes de la Bretagne jusqu’au Centre. Il commencera à faire frais à l’ouest et au sud. Les maximales ne dépasseront plus 8 à 10 degrés sur toute la moitié est. La façade atlantique restera encore un peu à l’écart. Le froid se généralisera ensuite avec des gelées sur les trois quarts du pays mercredi prochain et quasi partout jeudi, avec des pics jusqu’à –5/–6 degrés du nord-est aux régions centrales.

Selon Météo News, ce froid et ces fortes gelées tardives arrivent après l’hiver le plus doux que nous ayons connu depuis les premiers relevés météo, sur une végétation et des cultures très avancées. On peut malheureusement craindre des dégâts dans le domaine de l’agriculture.

Un épisode doux s’achève

Cette semaine a vu le beau temps revenir, ce qui a permis un certain nombre d’interventions dans les champs.

avec le retour du soleil et malgré le confinement, debut des semis de petit pois légumes Daucy , notre métier vous nourrir. pic.twitter.com/LvtrHw5yqg — dauffy dominique (@DauffyD) March 19, 2020

Selon Météo-France, c’est dans le quart nord-est que les températures maximales ont été le plus largement au-dessus des normales saisonnières (près de 8°C de plus en moyenne sur la région). Le seuil de chaleur (25°C) a même été atteint jeudi 19 mars 2020 en Dordogne.

On a ainsi relevé ce même jour (maximales provisoires, observées à 17h00) :

24°C à Brive (+9°C/norme) et Périgueux,

23°C à Limoges (+10 °C/norme) ou Angoulême (+9°C/norme),

22°C à Orange (+6°C/norme), ou à Lyon (+9°C/norme),

21°C à Paris (+8°C/norme),

20°C à Marseille-Marignane (+4°C/norme), Besançon (+9°C/norme).