« À la faveur d’une nuit calme et bien étoilée, les températures minimales relevées à l’aube ce jeudi 3 octobre 2019 étaient souvent 5 à 10 °C sous les moyennes de saison sur une large partie nord et nord-est du pays, s’abaissant même localement jusqu’au stade de la gelée sous abri, en particulier entre le Bassin parisien et la Champagne-Ardenne », remarque Météo-France.

Ce week-end, le risque de gelées matinales disparaîtra en raison de passages nuageux plus nombreux dans une masse d’air d’origine océanique. Après un vendredi assez perturbé sur une large partie nord et ouest du pays, et une nuit passagèrement pluvieuse sur un bon quart nord-est du pays, les précipitations faibliront progressivement samedi, l’atmosphère restant assez nuageuse.

Une nouvelle perturbation arrivera dimanche sur le nord et le nord-ouest du pays. © Météo-France

« Dimanche, une nouvelle perturbation donnera un peu de pluie bienvenue du nord et du nord-est du pays jusqu’en Aquitaine, prévoit Météo-France. Tout au long du week-end, le pourtour méditerranéen gardera un temps généralement sec et assez bien ensoleillé dans un régime de mistral/tramontane modéré. »