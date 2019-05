L’Institut annonce « des pluies orageuses parfois soutenues [qui] affecteront les régions proches des Pyrénées. Il neigera au-dessus de 2 400 mètres. Des averses parfois orageuses toucheront également le Poitou, le Limousin et, de façon plus isolée, la région Centre et les Alpes. »

Temps sec au nord

« Plus au nord, le temps sera sec et plus lumineux, voire largement ensoleillé près des côtes de la Manche. » Les températures chuteront dans le Sud-ouest avec 15 à 17 °C sous les pluies orageuses. Elles resteront agréables sur les autres régions généralement entre 19 et 26 °C.

Samedi, Météo-France prévoit un temps instable sur une grande moitié sud-est avec un ciel chargé et des averses orageuses. Le Nord-Ouest sera plus ensoleillé, mais avec quelques « averses ponctuellement orageuses » entre la Normandie et le Pas-de-Calais. Quant aux températures, elles s’annoncent « très homogènes », souvent proches des moyennes de saison, entre 19 et 24 °C.

Dimanche, l’instabilité s’atténuera, « mais quelques averses orageuses seront encore possibles entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes ainsi que sur la Corse. Ailleurs, le temps sera sec et globalement ensoleillé mais au fil des heures les nuages seront de plus en plus présents le long des côtes de la Manche. Les températures seront stationnaires. »