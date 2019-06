« Aujourd’hui, mardi 18 juin 1940. Le temps est beau, ensoleillé, très chaud. Nous faisons les foins. Nous avons rentré 15 chargements sur la deuxième parcelle à N.H.F. et coupé deux champs à O.B. ». Si ce texte a été publié le 18 juin 2019 sur Twitter par le compte 1940atStrickley, il a pourtant été rédigé il y a exactement 79 ans, par un agriculteur du nord-ouest de l’Angleterre.

Ce sont les mots de William Robinson, alors fils des propriétaires de l’exploitation. Âgé de 20 ans, William a décidé de tenir un journal. Il s’astreint chaque jour à la même routine d’écriture : d’abord la météo, puis les travaux des champs, et enfin les nouvelles de la guerre.

1940atStrickley est tenu par Henry, Kathleen et James, respectivement fils, belle-fille et petit-fils de William Robinson. « Nous essaierons de publier un tweet par jour pour montrer comment l’agriculture a évolué depuis 1940 », écrivent-ils en préambule sur leur page.

In 1940 William Robinson, the 20 year old son living at Strickley kept a daily diary. The weather always came first, then farm work, and only then news of the war.

