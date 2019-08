Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture au 22 juillet 2019, en juin, véritable début de la campagne du melon, l’offre, encore relativement faible, commence à s’étoffer tandis que la consommation est stimulée en fin de mois par la météo estivale. Ainsi, les prix s’établissent à des niveaux très fermes en juin dans un contexte où la concurrence espagnole est amoindrie à la suite d’aléas climatiques, faisant plus de place à l’origine France sur les étals. En juin 2019, les cours dépassent de 17 % le niveau de juin 2018 et de 29 % la moyenne des cinq dernières campagnes.

Une production en repli

Au 1er juillet 2019, les superficies dédiées à la culture du melon sont estimées à 11 917 ha pour la campagne 2019, soit un repli de 7 % sur un an et de 11 % par rapport à la moyenne 2014-2018. La baisse serait généralisée à tous les bassins, notamment le bassin Sud-Ouest qui perdrait 12 % de ses surfaces. Elle concernerait aussi bien les cultures en plein air, largement majoritaires, que celles sous serres.

La production de melons de la campagne 2019 est estimée à 232 298 tonnes, en recul de 6 % sur un an et de 10 % par rapport à la moyenne 2014-2018 à la suite des baisses de surface. Le printemps frais et maussade a engendré un retard de développement végétatif dans beaucoup de secteurs, affectant la production de mai et juin. Une majorité de petits calibres est dénombrée pour les cultures sous serre mais pas pour les cultures de plein champ, dont les rendements sont pour le moment annoncés similaires à ceux de 2018.