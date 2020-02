pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le groupe italien Maschio-Gaspardo déménage son siège français de La Ferté Saint-Aubin (Loiret) vers Beauvais (Oise). « Notre site actuel n’est plus adapté à notre activité, constate Michel Schietequatte, le directeur de Maschio France. C’est un gros entrepôt que nous utilisions comme centre logistique pour regrouper les machines arrivant d’Italie avant de les réexpédier. Aujourd’hui, nous avons besoin de bureau et de locaux pour la formation des techniciens et des commerciaux de concession ».

Profiter du pôle Rev’Agro

À Beauvais, Maschio-Gaspardo va bénéficier de la dynamique de Rev’Agro, le nouveau pôle de compétence en agroéquipement et technologie agricole piloté par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Agco, Isagri, UniLasalle et le Cetim font partie des acteurs de Rev’Agro. Maschio France compte actuellement 30 salariés, dont la majorité a accepté de se délocaliser à Beauvais. Selon le constructeur italien, 20 nouveaux emplois seront créés d’ici trois ans.

