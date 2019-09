« L’Indice FAO du prix des céréales a baissé de 6,4 pour cent depuis le mois dernier », soulignent les analystes. La valeur du maïs, chutant à la suite de la révision à la hausse des estimations de production, a entraîné avec elle l’ensemble des céréales. L’indice du sucre, de son côté, a chuté de 4 %, « en raison de l’affaiblissement de la monnaie brésilienne », ainsi que de cargaisons importantes attendues du côté de l’Inde et du Mexique.

Sale temps pour les huiles

Les huiles seules voient leur indice augmenter de 5,9 %, et atteindre leur niveau le plus élevé depuis 11 mois. Et ce, « en raison d’une augmentation de la demande mondiale d’importations pour l’huile de palme et de conditions climatiques défavorables dans les principales régions productrices en Indonésie », comme le notent les analystes de la FAO.

La peste porcine soutient toujours les cours en viande

Peu de changement en productions animales, avec des hausses d’indice de 0,5 % en lait et en viande. Pour cette dernière cependant, les niveaux demeurent à un niveau très élevé : 12,3 % au-dessus de leur indice du début de l’année. En lien avec la peste porcine africaine, la demande chinoise sur la viande de porc continue de soutenir les cours.